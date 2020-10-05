В Ставрополе руководитель организации скрыл от налоговой более 62 миллионов рублей

По данным ведомства, с апреля 2017 по сентябрь 2018 года подозреваемая уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения
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В Ставрополе руководитель ООО «Мегастрой» подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.
По данным ведомства, с апреля 2017 по сентябрь 2018 года подозреваемая уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.
Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 62 миллионов 400 тысяч рублей.
Следователи провели обыск в помещении организации. Расследование уголовного дела продолжается.