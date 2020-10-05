На Ставрополье стартовал экскурсионный тур для молодежи «Ставрополь добрососедский»

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В течение октября для студентов-первокурсников ставропольских вузов (включая иностранных студентов) в краевом центрепроведут 10 автобусно-пешеходных экскурсий. Их маршрут охватывает исторические памятники, культовые сооружения разных религиозных конфессий, объекты культурного значения (православные храмы города, бывшее здание мечети (ныне - картинная галерея П. М. Гречишкина), синагоги (ныне ЗАГС ), старый армянский квартал, усадьба художника Смирнова с мемориалом Коста Хетагурова и др.). Продолжительность одной экскурсии - 5 часов.

Проводит их краевед и историк Яна Бокова.

Тур стартовал 1 октября. На сегодняшний день уже состоялись две экскурсии, участниками которых стали 50 первокурсниковмедуниверситета и колледжа сервисных технологий и коммерции.

Проект «Кавказ – наш общий дом» реализуют казаки Центрального районного казачьего общества при поддержке Фонда президентских грантов.