Жительница Пятигорска прошла в следующий этап на шоу «Танцы» на ТНТ

Фото: zlataly_ •

В отборочном этапе очередного выпуска «Танцы на ТНТ» поучаствовала уроженка Ставрополья Злата Черемская. Наша землячка прошла в следующий этап на шоу.

- Я до сих пор не верю, - призналась Злата.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Злата Черемская, как и пятигорская участница предыдущего кастинга Ирина Китэкуло, представляет стиль afro dance, который является скорее смесью танцевальных стилей и направлений afrohouse, afro fusion, azonto, kuduro и др.

- Я влюбилась в афро музыку и нашла себя именно в этом танце, - поделилась участница популярного шоу.

Злата занимается танцами с 6 лет. И как признается девушка, перед кастингом она волновалась. Но при этом, думает, что будет довольна своим выступлением.

- Умничка, гордость Пятигорска, - поздравляют девушку жители ее родного города.

- Поздравляю, талантлище. Слёзы льются от такой трудолюбивой девочки, ты просто бомба, - пишет другая подписчица танцовщицы.