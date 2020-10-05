3-летний ребенок умер после визита к стоматологу в Дагестане

В Махачкале возбудили уголовное дело по факту смерти 3-летнего ребенка. Виновных устанавливают, сообщает пресс-служба СКР по Дагестану.

1 октября 3-летний мальчик пришел с родителем в одну из стоматологий в Махачкале. Во время работ у ребенка остановилось сердце, и он впал в кому. Стоматологи провели реанимационные мероприятия, а потом доставили пациента в детскую клиническую больницу. 2 октября ребенок умер.

- Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя, повлекшие по неосторожности смерть человека), - сказано в сообщении Следственного комитета по Дагестану.

Следователями были изъяты документация, назначены экспертизы. Виновный в смерти ребенка устанавливается. Под контроль дело взял руководитель СКР по РД Анатолий Щуров.