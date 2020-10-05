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В Ставрополе накажут автохама на тонированной иномарке

За рулем иномарки был 26-летний местный житель
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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От пленочного покрытия водитель безоговорочно избавился на месте. Против него составили административный материал

От пленочного покрытия водитель безоговорочно избавился на месте. Против него составили административный материал

Фото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ

В дежурную часть батальона города Ставрополя обратились местные жители, которые сообщили, что на улице Серова водитель иномарки припарковал автомобиль на автобусной остановке, мешая проезду общественного транспорта и нормальной организации дорожного движения.

На место прибыл находившийся неподалеку экипаж ДПС. Правоохранители зафиксировали движущийся автомобиль с тонированными боковыми стеклами.

За рулем иномарки был 26-летний местный житель, который уже собрался уезжать. Но его остановили сотрудники ДПС и привлекли к административной ответственности.

От пленочного покрытия водитель безоговорочно избавился на месте. Против него составили административный материал. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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