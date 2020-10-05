Ставрополье получит около 5 млн рублей господдержки на капремонт семи многоэтажек

Фото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил Ставропольскому краю 4,9 млн рублей в качестве компенсации расходов на проведение энергоэффективного капремонта в семи многоквартирных домах. Четыре из них расположены в Пятигорске, три – в Ставрополе, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Энергоэффективным считается ремонт, при котором использованы технологии, позволяющие экономить коммунальные ресурсы. Каждый дом, который выполняет такой капремонт, может претендовать на получение компенсации в размере до 80% от стоимости работ.

Так, в ставропольской девятиэтажке по улице Доваторцев, 71/1 жильцы установили узлы управления потребления тепла с погодозависимым регулированием.

На эти цели затратили 1,6 млн рублей. Экономия на оплате услуг ЖКХ уже превысила 785 тыс. рублей. Теперь жителям дома еще и компенсируют 1,3 млн рублей затраченных средств.

В многоэтажке по улице 50 лет ВЛКСМ 40/3 краевого центра, помимо узла регулирования тепла, установили устройства по настройке температуры горячей воды на вводе в доме. Выполненные работы позволили сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг 1,1 млн рублей в год. Господдержка для этого дома составила 600 тыс. рублей.

В двух домах Пятигорска – по улице Разина, 1 и по улице Мира, 44 – экономить энергоресурсы помогают не только терморегуляторы, но и новые современные лифты.

В прошлом году эти две многоэтажки получили поддержку Фонда по возмещению части взносов на проценты по кредиту при замене лифтов. А в этом году оба дома получат компенсацию в размере более 2 млн рублей.