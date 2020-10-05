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В клубе во Владикавказе на детей рухнул шкаф

Прокуратура организовала проверку
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Во Владикавказе на детей упал шкаф. Прокуратура проводит проверку по факту получения несовершеннолетним травм. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры по Северной Осетии.

Инцидент произошел в клубе "Кроха". На детей упал шкаф, один ребенок обратился за помощью к врачам в Республиканская клиническая больница Северной Осетии.

- Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, даст оценку действиям (бездействию) ответственных лиц и, при наличии оснований, примет меры прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.