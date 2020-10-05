В Ставрополе чествовали лучших учителей города

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе в профессиональный праздник наградили более 50 лучших представителей образовательной отрасли города.

8 из этих учителей получили медаль «За заслуги в области образования». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В числе медалистов – руководство, учителя и методисты школ № 21 и 43, лицеев № 5, 10, 23, 35, руководство детского сада № 72, педагог учреждения дошкольного образования «Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жительница Пятигорска прошла в следующий этап на шоу «Танцы» на ТНТ. Злата занимается танцами с 6 лет. И как признается девушка, перед кастингом она волновалась. Но при этом, думает, что будет довольна своим выступлением.

- Умничка, гордость Пятигорска, - поздравляют девушку жители ее родного города.

- Поздравляю, талантлище. Слёзы льются от такой трудолюбивой девочки, ты просто бомба, - пишет другая подписчица танцовщицы.