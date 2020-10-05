На Ставрополье закрыли опасную закусочную без воды и вентиляции

Фото: пресс-служба судебных приставов по Ставрополью

Судебные приставы в Буденновском районе приостановили деятельность закусочной на 90 суток. Индивидуальный предприниматель допустил нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Так, в закусочной отсутствовало централизованное горячее и холодное водоснабжение, а использовалась привозная вода из железной емкости, не обеспечена вентиляция помещений, сотрудники предприятия работали без медицинских книжек.

Как отметили специалисты, выявленные нарушения создавали непосредственную угрозу для жизни и здоровья посетителей.

А также могли привести к возникновению и распространению массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.