На Ставрополье заменят 5 км пострадавшего от оползней водовода

Асбестоцементную трубу при этом меняют на современную полиэтиленовую – более прочную и долговечную, сообщают в краевом министерстве ЖКХ

Магистральный асбестоцементный трубопровод протяженностью 12 км, подающий воду в станицу Новомарьевскую Шпаковского района, был введен в эксплуатацию 40 лет назад и к на сегодняшний день сильно износился.

Этому способствовало и движение грунта на оползневых участках, которое регулярно «травмировало» трубу, приводило к нарушению ее герметичности.

Поскольку текущий ремонт трубопровода в такой ситуации – не выход, на краевом уровне решили заменить наиболее пострадавшие от оползней участки.

Асбестоцементную трубу при этом меняют на современную полиэтиленовую – более прочную и долговечную, сообщают в краевом министерстве ЖКХ.

- Специалисты ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» практически закончили первый этап. Уложено 2,2 км трубы, еще 300 метров в работе. До конца года проект будет завершен. В результате 2,6 тыс. жителей станицы получат бесперебойное водоснабжение, - прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко.