С 1 октября изменились порядок и размеры выплат безработным

Максимальное пособие назначается гражданам, не менее полугода состоящим в трудовых отношениях с работодателями в течение года до обращения в службу занятости Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

C начала октября на Ставрополье, как и во всех регионах России, прекращается выплата доплат безработным гражданам в размере трех тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Эта мера поддержки действовала в апреле-сентябре 2020 года для граждан, уволенных после 1 марта текущего года, а с июля была распространена на всех безработных, имеющих детей, сообщили в краевом министерстве труда и социальной защиты населения.

С начала октября также прекращена выплата фиксированного размера пособия по безработице 12 130 руб. для граждан, уволенных с 1 марта 2020 года.

Теперь размер максимального пособия по безработице будет назначаться в процентном соотношении к среднему заработку.

Максимальное пособие назначается гражданам, не менее полугода состоящим в трудовых отношениях с работодателями в течение года до обращения в службу занятости.

При этом первые три месяца размер пособия составляет 75% от среднего заработка, но не более 12 130 рублей, следующие три месяца – в размере 60% от среднего заработка в пределах 12 130 рублей.

Для граждан предпенсионного возраста этот период продлевается еще на полгода и пособие будет составлять 45% от заработка, но не более 12 130 руб.

Месяц назад изменился и размер минимального пособия по безработице, он составит 1,5 тыс. рублей.

Такой размер назначается тем, кто раньше не работал, уволенным за нарушения, а также тем, что был трудоустроен меньше 26 недель в течение года до обращения в центр занятости. Минимальный размер пособия по безработице назначается на срок 3 месяца.

- На сегодняшний день, по данным минтруда Ставрополья, краевой банк вакансий насчитывает свыше 23 тыс. предложений. В крае действует система мер поддержки самозанятых, переобучения и повышения квалификации женщин в декрете, а также людей предпенсионного возраста, - отметила министр труда и соцзащиты населения региона Елена Мамонтова.