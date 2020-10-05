В Ингушетии осудили члена банды, созданной Докку Умаровым и Али Тазиевым

Тимур Орцханов признан виновным по статьям: «Участие в преступном сообществе», «Убийство», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих», «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде)»,«Приготовление к посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих», «Умышленное повреждение имущества», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств».

Так, в июне 2006 года Орцханов добровольно вступил в банду, созданную Докку Умаровым и Али Тазиевым. Злоумышленник поучаствовал в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

С октября 2010 года по октябрь 2012 года в Ингушетии и Северной Осетии Орцханов убил сотрудника ГУ МЧС России по Республике Ингушетия. А также он совершил вооруженные нападения на работников УГИБДД МВД России по Республике Ингушетия и Республике Северная Осетия – Алания.

Шестеро военнослужащих погибли, а еще шестеро получили ранения.

Кроме того, члены бандгруппы с участием Орцханова планировали совершить ряд посягательств в отношении военнослужащих, дислоцирующихся в этих республиках.

C 2012 года Орцханов скрывался от уголовного преследования в европейских государствах. В 2019 году он был депортирован из Федеративной Республики Германия на территорию России.

Орцханова приговорили к 16 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.

За совершение этих преступлений осуждены и приговорены к срокам от 7 лет до пожизненного лишения свободы более 20 участников банды.

Уголовное преследование против 12 боевиков прекращено в связи с их смертью.

Кроме того, 8 подозреваемых по этому уголовному делу объявлены в федеральный и международный розыски.

Сейчас к уголовной ответственности привлекается Али Тазиев, кроме того проверяется причастность еще ряда лиц, устанавливаются их роль и действия в банде.

Расследование уголовного дела продолжается.