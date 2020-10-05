На Ставрополье против экс-главы Георгиевска утвердили обвинительное заключение

Мэр Максим Клетин. Фото: администрация Георгиевска

Прокуратура Ставрополья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против главы Георгиевского городского округа.

Он обвиняется в использовании заведомо подложного документа и угрозе убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

По данным ведомства, в октябре 2017 года мужчина приобрел фиктивный диплом о получении высшего профессионального образования в одном из вузов, который он представил в администрацию Георгиевского городского округа для трудоустройства на должность первого заместителя главы администрации округа.

Далее, в ноябре 2017 года - в комиссию по отбору кандидатов на должность главы округа. При этом чиновник не завершил обучение в вузе. Он был отчислен.

Кроме того, Клетин во время многочисленных ссор со своей знакомой угрожал ей убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

По данным ведомства, он для оказания психологического воздействия приставлял нож к животу девушки и имитировал ее удушение.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Георгиевский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что скандально прославившегося в России главу Георгиевского городского округа Максима Клетина предложили отправить в отставку. Местным парламентариям предложили рассмотреть вопрос о досрочном лишении его полномочий.