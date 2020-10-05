В Дагестане экспортировали за рубеж женщин для проституции

В Каспийске дело двух торговок людьми передали в суд. Женщины организовали профессиональную группу, у членов которой были свои полномочия. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В ноябре 2019 года группа завербовала девушку под прикрытием. Согласно плану, первая девушка искала жертв и обговаривала с ними детали. Вторая организовывала переезд заграницу. А третья - встречала и помогала обустроиться. Уже за рубежом девушки занимались проституцией.

- Попытка пересечения Государственной границы была пресечена сотрудниками правоохранительными органами. В последующем злоумышленницы были задержаны. Против двух девушек, которые работали в Дагестане возбуждено уголовное дело по пункту "г" второй части 127.1 статьи УК РФ (покушение на торговлю людьми), - сказано в сообщении прокуратуры.

Дело рассмотрят в Каспийском городском суде. Против той злоумышленницы, которая находится заграницей, тоже заведено дело, но оно выделено в отдельное производство.