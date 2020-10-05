На Ставрополье увеличат число коек для больных коронавирусом

Губернатор Ставрополья 5 октября провёл в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Владимир Владимиров отметил необходимость увеличения резервного коечного фонда для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией.

По словам главы региона, всего на Ставрополье должно быть создано 614 новых коек в дополнение к имеющимся. Планируется, что они будут развёрнуты в Апанасенковском, Арзгирском, Кочубеевском, Красногвардейском, Труновском, Туркменском, Шпаковском муниципальных районах, в Советском городском округе, в городах Ставрополь, Железноводск и Ессентуки.

Так, общее число инфекционных коек для пациентов с COVID-19 в крае должно увеличиться до 3424 единиц.

– В этом случае мы будем уверены, что у нас на Ставрополье никто не останется без медицинской помощи в случае заболевания, – сообщил губернатор.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополье теперь один из обучающих центров России по лечению пороков развития головного мозга. Своим опытом ставропольские врачи делятся в «прямом эфире». Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Так, на днях хирурги краевой клинической больницы провели онлайн, с применением телемедицины, две сложнейшие операции, направленные на восстановление работы головного мозга.

Обе с помощью современных малоинвазивных методов. Как рассказал Владимиров, за ними следили коллеги из других регионов, для которых эти операции стали обучающими.