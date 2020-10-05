На Ставрополье от коронавируса начали прививать врачей

В Ставрополе на заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции обсудили ход прививочной кампании против гриппа.

Губернатор напомнил, что вакцинация в нашем регионе проводится в три этапа, во время которых в общей сложности планируется привить не менее 64% населения.

Также министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников доложил губернатору о начатой на Ставрополье вакцинации от коронавирусной инфекции в рамках исследовательского этапа.

Как прозвучало, такие прививки получили 12 медицинских работников края. Их самочувствие хорошее, они готовятся ко второму этапу введения вакцины.

В наш регион поступило ещё 26 наборов для вакцинации против коронавируса, которые также распределят по больницам края. Прививки сделают медицинским работникам, работающим с пациентами с COVID-19.

– Пока прививки против коронавируса будут получать только медработники, работающие в «красной зоне», в непосредственном контакте с больными. Только медики и никто другой, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Работа по вакцинированию против COVID-19 в Ставропольском крае и в дальнейшем будет находиться на личном контроле Губернатора.