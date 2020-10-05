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Бюджет Ставрополья восстанавливает динамику доходов

Государственный долг на сегодняшний день составляет 26,6 миллиарда рублей
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Государственный долг на сегодняшний день составляет 26,6 миллиарда рублей

Государственный долг на сегодняшний день составляет 26,6 миллиарда рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам министра финансов Ставрополья Ларисы Калинченко, динамика поступления доходов в бюджет региона восстанавливается. Так, за девять месяцев 2020 года доходы краевой казны составили 97,1 миллиарда рублей или 78,2% от годового плана.

При этом налоговые поступления превысили плановые показатели на 5,7%. Значительно превышают прошлогодние цифры расходы бюджета. За три квартала этот показатель превысил результат 2019 года на 10,6 млр рублей, составив в абсолютных цифрах 96,1 миллиарда рублей или 68,2% от годового плана.

Государственный долг на сегодняшний день составляет 26,6 миллиарда рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья 5 октября провёл в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Владимир Владимиров отметил необходимость увеличения резервного коечного фонда для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией.

По словам главы региона, всего на Ставрополье должно быть создано 614 новых коек в дополнение к имеющимся.

Планируется, что они будут развёрнуты в Апанасенковском, Арзгирском, Кочубеевском, Красногвардейском, Труновском, Туркменском, Шпаковском муниципальных районах, в Советском городском округе, в городах Ставрополь, Железноводск и Ессентуки.