Житель Ставрополья выращивал дома коноплю

Правоохранители обнаружили по месту жительства 48-летнего мужчины 69 кустов растения конопли.

В отделе полиции хозяин дома пояснил, что создал благоприятные условия для произрастания растений в подсобном помещении.

Кроме этого, он ухаживал за ними, чтобы в дальнейшем изготовить наркотики для собственного употребления. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».