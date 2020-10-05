Владимир Путин поздравил Рамзана Кадырова с днем рождения

Владимир Путин поздравил Рамзана Кадырова с 44-летием. Фото: kremiln.ru

Президент России Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с 44-летием. Политик празднует день рождения 5 октября, и, по стечению обстоятельств, в этот же день отмечается день города Грозного.

Как стало известно, президент лично позвонил Кадырову и поздравил его с праздником. Об этом Владимир Путин упомянул во время онлайн-встречи с учителями и студентами педагогических вузов.

— Воспользуюсь тем, что с вами сегодня встречаемся и обсуждаем вопросы, связанные с образованием, для того, чтобы поздравить всех жителей Грозного с Днем города, пожелать всего самого доброго, успехов, сегодня очень актуально, здоровья и благополучия. Сегодня имел возможность сказать об этом и Рамзану Ахматовичу, у него сегодня день рождения, — сказал президент.

Напомним, что Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с 15 февраля 2007 года. 5 апреля того же года он стал президентом региона официально. А 5 апреля 2011 занял должность главы после её переименования.

Кадыров имеет звания генерал-майора полиции с 2011 года и генерал-майора Росгвардии с 2020 года. Рамзан Ахматович также удостоен звания Героя Российской Федерации в 2004 году.