Пыльные бури накроют Ставрополье 6 и 7 октября

По Ставрополью ударит пыльная буря. Фото: УГИБДД МВД по СК

Ставрополье 6 и 7 октября могут накрыть пыльные бури. Скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду. О вероятности природных катаклизмов предупреждает краевой Гидрометцентр.

На Ставрополье придет сильный юго-восточный ветер. Существенное усиление ветра ожидается в восточной части края. Его предполагаемая скорость — 15-20 м/с. В краевой столице также будет очень ветренно, однако ждать бури все же не приходится.

В остальном прогноз погоды на ближайшие дни вполне соответствует времени года. +18°...+23° во вторник 6 октября и +19°...+24° 7 октября. Небо будет почти безоблачным, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до +6°...+12°.