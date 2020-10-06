На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 16978

Всего в крае число умерших от инфекции достигло 334. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этим людей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом пациентов. Так, за последние сутки диагноз подтвердился у 151 жителя региона. Всего число зараженных достигло 16978.

Победить болезнь смогли 107 человек. Всего в крае – 12115. В регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, за сутки зафиксировано две смерти.

Всего в крае число умерших от инфекции достигло 334. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этим людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что прибывающих на Ставрополье из неблагополучных регионов обяжут соблюдать 2-недельную самоизоляцию. Такое распоряжение вчера, 5 октября подписал губернатор края Владимир Владимиров.