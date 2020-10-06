На Ставрополье около 100 лихачей могут лишиться прав из-за нарушения скоростного режима

Так, за время рейдов к административной ответственности за нарушение установленного законом скоростного режима привлекли около 800 человек, из которых 107 водителей превысили допустимую норму на более чем 60 километров, либо совершили это деяние повторно Фото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ

Ставропольская Госавтоинспекция подвела итоги операции «Скорость», которая проводилась с 30 сентября по 4 октября на территории Александровского, Буденновского, Красногвардейского, Левокумского, Степновского, Труновского, Шпаковского районов, в Георгиевском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Нефтекумском, Петровском городских округах, на федеральной трассе «Кавказ», в регионе КМВ, на трассах вблизи Буденновска и Ставрополя.

Так, за время рейдов к административной ответственности за нарушение установленного законом скоростного режима привлекли около 800 человек, из которых 107 водителей превысили допустимую норму на более чем 60 километров, либо совершили это деяние повторно.

За это им грозит лишение права управления сроком до одного года.

Эти материалы направили в Мировые суды по месту совершения правонарушения для принятия решения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.