В Ставрополе мужчина получил 20 лет тюрьмы за убийство таксиста

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Житель Ставрополя Артем Захаров признан виновным по статье «Убийство, сопряженное с разбоем», «Разбой». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел в декабре 2018 года в Ставрополе. Захаров напал на водителя такси и задушил его заранее заготовленной веревкой.

После совершенного убийства злоумышленник завладел автомобилем потерпевшего. Тело мужчины с признаками удушения обнаружили в окрестностях села Пелагиада Шпаковского района.

Сразу после его обнаружения следователи стали устанавливать местонахождение автомобиля потерпевшего, который был обнаружен в Кабардино-Балкарской Республике.

За время нахождения в Кабардино-Балкарской Республике Захаров совершил разбойное нападение на своего знакомого, которому, угрожая ножом, забрал свыше 760 тысяч рублей.

Суд приговорил его к 20 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей.