В Ставрополе накажут автохама на маршрутке, едва не спровоцировавшего аварию

В соцсетях на прошлой неделе появилось видео очевидцев, которые зафиксировали, как в Ставрополе на улице 50 лет ВЛКСМ водитель маршрутки «Фиат» опасно объезжает пробку по встречной полосе через сплошную линию разметки, а затем проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции города провели проверку, в рамках которой установили дату, время, место нарушения, а также личность водителя. Им оказался 50-летний местный житель.

По выявленным фактам против него составили два административных материала: по статьям: «Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения», а также по статье «Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора».

Водителю грозит в общей сложности штраф до 6 тысяч рублей, либо лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.

Если водитель совершит выезд на встречную полосу повторно, он может лишиться права управления сроком на 1 год. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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