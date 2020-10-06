На Ставрополье женщина решила отомстить работодателю и заявила, что тот избил ее трубой

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница села Дивного Апанасенковского района решила отомстить работодателю, который пригрозил ей увольнением. В итоге обиженная женщина стала фигурантом уголовного дела.

А вся история началась с того, как ставропольчанка обратилась в полицию с просьбой принять меры к мужчине, который причинил ей травмы металлической трубой.

Правоохранители, когда принимали у 38-летней женщины заявление, предупредили ее об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершенном преступлении. В итоге выяснилось, что претензии ставропольчанки – ложь.

Более того, никакие противоправные деяния против нее не совершались. Просто женщина поругалась со своим работодателем. Он ей пригрозил, что уволит, а она в ответ написала заявление в полицию.

Причем, хитрая ставропольчанка продумала целый план для мести. За травмы обиженная женщина выдала те, что ранее получила в быту при падении со скутера. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».