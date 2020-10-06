Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На Ставрополье женщина решила отомстить работодателю и заявила, что тот избил ее трубой

Правоохранители, когда принимали у 38-летней женщины заявление, предупредили ее об уголовной ответственности за заведомо ложный донос
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий
Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос»

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница села Дивного Апанасенковского района решила отомстить работодателю, который пригрозил ей увольнением. В итоге обиженная женщина стала фигурантом уголовного дела.

А вся история началась с того, как ставропольчанка обратилась в полицию с просьбой принять меры к мужчине, который причинил ей травмы металлической трубой.

Правоохранители, когда принимали у 38-летней женщины заявление, предупредили ее об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершенном преступлении. В итоге выяснилось, что претензии ставропольчанки – ложь.

Более того, никакие противоправные деяния против нее не совершались. Просто женщина поругалась со своим работодателем. Он ей пригрозил, что уволит, а она в ответ написала заявление в полицию.

Причем, хитрая ставропольчанка продумала целый план для мести. За травмы обиженная женщина выдала те, что ранее получила в быту при падении со скутера. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

ЧП