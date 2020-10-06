Стало известно, где на Ставрополье больше всего заболевших коронавирусом

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом пациентов. Так, за последние сутки диагноз подтвердился у 151 жителя региона. Всего число зараженных достигло 16978.

Победить болезнь смогли 107 человек. Всего в крае – 12115. В регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, за сутки зафиксировано две смерти.

Больше всех заболевших коронавирусом на 6 октября зафиксировано в краевой столице. Так, в Ставрополе за сутки диагноз подтвердился еще у 24 жителей.

торым в этом «коронавирусном списке» оказался Пятигорск и Петровский округ. В этих населённых пунктах за сутки заболело по десять человек.

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