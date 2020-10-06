В Ставрополе часть домов на проспекте Кулакова останется без воды

Фото: пресс-служба Водоканала

В Ставрополе 7 октября часть домов на проспекте Кулакова останется без воды. Дело в том, что городской Водоканал будет проводить капремонт водопровода по улице Пономарёва. Так, с 08:30 до 17:00 будет отключена водопроводная линия.

Под временное отключение водоснабжения попадут жилые дома и учреждения по адресу:

— по проспекту Кулакова, 3Б, 6 Г, 8ж, 8к, 8и, 8ц, 10а, 10б, 10 г, 10е, 10/3; — по улице Первая Промышленная, 1Б, 3, 3а, 3б, 5б.

Можно оставить заявки на подвоз воды автоцистерной. Для этого ставропольцев просят позвонить по номеру;: 13−40.