В Ставрополе приняты в эксплуатацию лифты, переоборудованные после обращения на прямую линию губернатора

Фото: пресс-служба управления Ставропольского края - государственной жилищной инспекции

В Ставрополе в доме №26/4 по улице Пирогова завершилась реконструкция лифтового оборудования.

Раньше посадка в лифт в трех подъездах проходила со второго этажа, теперь все подъемники работают с первого этажа. На Ставрополье это первый случай такого переоборудования лифтов.

Так, 6 октября после проведения испытаний инспектор Ростехнадзора при повторном выходе разрешил эксплуатацию трех лифтов, по четвертому лифту выявлены недостатки, которые скоро будут устранены.

Ранее на прямую линию губернатора Ставрополья обратилась жительница дома.

Она сообщила, что в трех подъездах посадка в лифты осуществляется только со второго этажа, что очень неудобно для жильцов, и попросила переоборудовать подъемники.

Обращение передали в госжилинспекцию. Просьбу удалось решить положительно, поскольку в этой многоэтажке в этом году по краевой программе капитального ремонта уже была запланирована замена лифтового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба управления Ставропольского края - государственной жилищной инспекции.

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