В Ставрополе следователи выясняют причины смерти 62-летнего мужчины

В Ставрополе прохожие обнаружили возле многоэтажки тело 62-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Ставрополью, трагедия произошла 21 сентября.

По данному факту правоохранители начали доследственную проверку. Сейчас следователи собирают необходимые доказательства, выясняют подробности происшествия. Уже назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате острой сердечной недостаточностии хронических заболеваний сердца.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 38-летняя женщина решила отомстить работодателю и заявила, что тот избил ее трубой. Из «жертвы тирана» она стала фигуранткой уголовного дела.

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