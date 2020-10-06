Восточные районы Ставрополья вновь атакует пыльная буря

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В восточных территориях Ставрополья 6 и 7 октября местами ожидается пыльная буря. Об этом сообщает ставропольский Гидрометцентр.

Воздух днём в эти дни прогреется до 23 градусов тепла, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Напомним, что 30 сентября на Ставрополье обрушилась мощная пылевая буря. Сильные поры ветра затрудняли движение транспорта.

Сильный ветер наблюдается почти во всех районах и округах региона. В восточных районах – Туркменском, Левокумском, Нефтекумском, – пыльная буря затрудняет движение транспорта.

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