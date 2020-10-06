УРАЛСИБ запускает новый сервис для предпринимателей

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

УРАЛСИБ запустил сервис онлайн-бухгалтерии «1С:БизнесСтарт», разработанный специально для предпринимателей, в Интернет-банке для бизнеса «Уралсиб-Бизнес Online».

Подключиться к сервису можно после авторизации в личном кабинете «Уралсиб-Бизнес Online». Затем в главном меню раздела «Моя бухгалтерия» нужно выбрать подходящий тариф и срок его действия. Следующим шагом станет заполнение данных в платежном поручении на подключение онлайн-бухгалтерии. Для завершения процедуры нужно оплатить услугу, подписав электронной подписью. После этого онлайн-бухгалтерия «1С:БизнесСтарт» станет доступна в разделе «Моя бухгалтерия».

Чтобы перейти из ДБО в «1С:БизнесСтарт» достаточно нажать кнопку в главном меню ДБО «Уралсиб-Бизнес Online».

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить консультацию в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров. 16+