Более 200 тысяч жителей коснется упрощенный порядок установления инвалидности

На Ставрополье, как и других регионах России, до марта 2021 года продлят упрощенный порядок получения инвалидности. Минтруд России сообщил о внесении проекта соответствующего постановления в федеральное Правительство.

Временный порядок установления и продления инвалидности ввели в стране с апреля 2020 года из-за пандемии. Он исключает личное обращение заявителя в Бюро медико-социальной экспертизы.

На основании документов, полученных от медицинских организаций, инвалидность заочно устанавливается людям как впервые, так и продляется у тех, кто ее имеет.

Порядок этот действовал до 1 октября 2020 года, а теперь будет продлен до 1 марта 2021 года с необходимыми корректировками.

Теперь по поручению президента РФ Владимира Путина ранее установленная инвалидность будет продляться на полгода вместе со всеми рекомендованными реабилитационными и абилитационными мероприятиями, включая назначение пенсии и обеспечение техсредствами.

Как рассказала министр труда и соцзащиты населения региона Елена Мамонтова, органы соцзащиты населения края уже наработали практику запроса необходимых сведений в Федеральном реестре инвалидов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

- Самим инвалидам не нужно предоставлять в органы соцзащиты документы, выдаваемые федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. После поступления сведений инвалидам обеспечивается весь необходимый спектр социальной помощи, - подчеркнула Мамонтова.

По данным Минтруда Ставрополья, в регионе на 1 августа 2020 года зарегистрировано 222 406 инвалидов, из которых 12 770 – дети.