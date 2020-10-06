В Ставрополе редакция «Комсомольской правды» вышла на уборку Таманского леса

Не секрет, что Холодные родники в Ставрополе - место притяжения гостей и жителей краевой столицы
Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ
В Ставрополе редакция «Комсомольской правды» 6 октября вышла на уборку Таманского леса. Дата субботника выбрана не случайно. 6 октября отмечается Всемирный день охраны мест обитаний.
Не секрет, что Холодные родники в Ставрополе - место притяжения гостей и жителей краевой столицы.
Отдыхая там, некоторые недобросовестные горожане оставляют мусор в лесу. В итоге облагороженное место превращается в свалку.
Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ
Отдыхая там, некоторые недобросовестные горожане оставляют мусор в лесу. В итоге облагороженное место превращается в свалку.
В итоге редакция «Комсомолки» освободила Таманский лес от трех мешков мусора
Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ
Убрать пластиковую посуду, пустые бутылки распитых алкогольных напитков, а также многочисленные окурки, битое стекло и другой мусор, собрались корреспонденты сайта, ведущие и звукорежиссеры радиостанции, служба рекламы.
Убрать пластиковую посуду, пустые бутылки распитых алкогольных напитков, а также многочисленные окурки, битое стекло и другой мусор, собрались корреспонденты сайта, ведущие и звукорежиссеры радиостанции, служба рекламы
Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ
В итоге редакция «Комсомолки» освободила Таманский лес от трех мешков мусора.