В Ставрополе ремонт улицы Западный обход не будут переносить на ночные часы

В Ставрополе ускорят ремонт дороги на улице Западных обход. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Вечером 5 октября из-за ремонта в городе возник серьёзный транспортный затор.

Это вызвало волну недовольства у местных жителей. Они интересовались, почему работы на дороге не перенесены на ночь. Эту ситуацию прокомментировали в администрации Ставрополя.

— Для того, чтобы покрытие прослужило максимально длительный срок, необходимо строгое соблюдение технологического процесса. В частности, температура воздуха во время укладки должна быть выше 10 градусов. Именно по этой причине работы не проводятся по ночам. Поэтому движение транспорта приходится ограничивать днем, что в часы пик приводит к транспортным заторам.

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко распорядился завершить укладку асфальта в ближайшие два дня и по возможности избегать работ в часы пик.

Для комфорта водителей на левостороннем повороте в сторону «Лесной поляны» появилась еще одна дополнительная полоса.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что посты въездного контроля установят на Ставрополе с 7 октября. Так, они появятся со стороны Краснодарского края (Кочубеевского) и со стороны Ростовской области (Красногвардейское). В этих местах будут дежурить сотрудники ГИБДД, представители местных органов власти и казачества.