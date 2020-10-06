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Общество

На Кавказских Минеральных Водах заработала горячая линия по COVID-19

Линия работает по будням с 08:00 до 17:00. Обращаться по телефону: 8(8793) 32 67 31
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Линия работает по будням с 08:00 до 17:00. Обращаться по телефону: 8(8793) 32−67−31

Линия работает по будням с 08:00 до 17:00. Обращаться по телефону: 8(8793) 32−67−31

На Кавминводах запустили горячую линию по вопросам оказания медпомощи при COVID-19. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Теперь жители КМВ могут проконсультироваться по вопросам маршрутизации, клиники, диагностики и профилактики коронавируса, ОРВИ и гриппа.

Линия работает по будням с 08:00 до 17:00. Обращаться по телефону: 8(8793) 32−67−31.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья призвал жителей региона беречь себя от COVID-19 и сезонных болезней.

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