На Кавказских Минеральных Водах заработала горячая линия по COVID-19

Линия работает по будням с 08:00 до 17:00. Обращаться по телефону: 8(8793) 32−67−31

На Кавминводах запустили горячую линию по вопросам оказания медпомощи при COVID-19. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Теперь жители КМВ могут проконсультироваться по вопросам маршрутизации, клиники, диагностики и профилактики коронавируса, ОРВИ и гриппа.

Линия работает по будням с 08:00 до 17:00. Обращаться по телефону: 8(8793) 32−67−31.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья призвал жителей региона беречь себя от COVID-19 и сезонных болезней.