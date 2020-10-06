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На Ставрополье все региональные доплаты учителям за классное руководство сохранены в полном объеме

Край выполняет президентское поручение в части сохранения всех краевых доплат учителям
ОЛЕГ АСРАТЯНОЛЕГ АСРАТЯН
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Накануне глава государства призвал глав субъектов страны сохранить имеющиеся региональные надбавки за педагогическую работу

Накануне глава государства призвал глав субъектов страны сохранить имеющиеся региональные надбавки за педагогическую работу

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ставропольский край сохраняет все региональные доплаты и льготы учителям, в том числе, за классное руководство. Об этом сообщил министр образования края Евгений Козюра.

Накануне глава государства призвал глав субъектов страны сохранить имеющиеся региональные надбавки за педагогическую работу.

- В Ставропольском крае действует комплекс льгот и надбавок для преподавателей – за классное руководство, за работу в сельской местности и другие. После введения так называемых «президентских» федеральных доплат классным руководителям в размере 5 тыс. рублей все выплаты за счет регионального бюджета в крае были сохранены в полном объеме. Учителя продолжают получать надбавки за классное руководство в размере 20-35% от должностного оклада из краевых средств, - отметил Евгений Козюра.

Напомним, с 1 сентября около 14 тыс. учителей Ставрополья начали получать за классное руководство дополнительные надбавки, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным. На эти цели в 2020 году из федерального бюджета краю выделено более 367 миллионов рублей.

На Ставрополье, помимо надбавок за классное руководство, за счет краевой казны сельские педагоги получают допвыплаты в размере 25% должностного оклада, а также денежные компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг.

Производятся доплаты за работу в безводных и пустынных местностях. Кроме того, надбавки к зарплате получают городские и сельские молодые педагоги.

А с этого года заработала программа «Земский учитель», по которой переехавшие на работу в села специалисты уже получили единовременные выплаты в размере 1 млн рублей.