На Ставрополье агрессивный енот захватил квартиру с хозяевами

Фото: пресс-служба ПАСС СК

5 октября в Невинномысске енот напугал маму с дочкой. Боевой зверек загнал их в комнату и не выпускал. На освобождение приехали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.

Так, ставропольчанка купила своей дочке енота, нашла животное по объявлению. Но клетку для содержания зверька сразу она не купила. Поэтому в семьи решили временно держать его в переноске для животных.

Но активному зверьку было тесно и неудобно в сумке-переноске. Поэтому он прогрыз в ней дыру и выбрался наружу.

В момент побега дома находились мать и дочь. Они попытались поймать беглеца. Но обиженный на новоиспеченных хозяев енот повел себя агрессивно. Зверек шипел, рычал и кусался.

Испуганные мама с дочкой решили спрятаться от него на кухне. Когда они через время решили выйти в зал, где хозяйничал пушистик, енот не впустил их в комнату. Не зная, что делать дальше, женщина набрала номер «112».

По словам спасателя, когда пассовцы прибыли на место происшествия, енот был в зале. В руки он не давался, вел себя очень агрессивно.

- Поймать его удалось с помощью петли для отлова животных. Зверек сопротивлялся и постоянно норовил освободиться. Мы передали его хозяйке. Но женщина решила отпустить енота на волю, –делится спасатель Невинномысска Виталий Каптан.