На Ставрополье назвали причины распространения респираторных заболеваний

Напомним, что на Кавминводах запустили горячую линию по вопросам оказания медпомощи при COVID-19. Об этом сообщили в региональном Минздраве Фото: Архив "КП"

В Ставрополе назвали причины распространения респираторных заболеваний. По словам замминистра здравоохранения Ольга Дроздецкая, заболеваемость начала расти из-за того, что ставропольцы фактически перестали соблюдать меры безопасности.

А если быть конкретнее: масочный режим и социальное дистанцирование.

Дроздецкая уточнила, что речь идёт обо всех видах заболеваний, в том числе и сезонных респираторных.

По ее словам, на ситуацию влияет возвращение людей из отпусков и возобновление работы вузов. Кроме этого, некоторые из жителей Ставрополья откладывают визит к врачу или занимаются самолечением.

Напомним, что на Кавминводах запустили горячую линию по вопросам оказания медпомощи при COVID-19. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Тем временем на Ставрополье с 7 октября установят посты въездного контроля. Так, они появятся со стороны Краснодарского края (Кочубеевского) и со стороны Ростовской области (Красногвардейское). Так, они будут напоминать прибывающим на Ставрополье из других регионов о необходимости соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

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