На Ставрополье до конца месяца дополнительно откроют более 600 новых инфекционных коек для больных Covid-19

До конца октября на Ставрополье по поручению губернатора создадут более 600 новых больничных мест для больных коронавирусом. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Ольга Дроздецкая.

По ее словам, на сегодняшний день для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией и сопутствующими респираторными заболеваниями практически во всех территориях края подготовлены 2 803 койки инфекционного профиля и 272 реанимационные койки, оснащенные аппаратами ИВЛ.

Из них заняты порядка 50%. Остальные свободны.

Дроздецкая добавила, что в больницах региона есть достаточный запас медицинских препаратов и медоборудования для оказания помощи больным коронавирусом.

Для безопасности медработников края постоянно пополняется запас средств индивидуальной защиты.