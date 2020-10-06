У лицея в Ставрополе по просьбе горожан появился знак «Осторожно, дети!»

Фото: Инстаграм iiulyanchenko

В Ставрополе продолжает работу проект в соцсетях #НашДомСтаврополь. Его запустила городская администрация.

Проект помогает находить проблемные точки в краевом центре и привлекать к ним внимание местных властей.

Например, недавно местные жители сообщили, что на Крепостной горе сломались большие качели.

Благодаря неравнодушным горожанам, их уже отремонтировали. Об этом 6 октября рассказал глава Ставрополя Иван Ульянченко. Кроме того, люди обеспокоились тем, что в районе улиц Ленина — Короленко краевой столицы начали демонтировать оборудование на детской площадке.

В администрации Ставрополя рассказали, что на самом деле там расчищали участок для нового игрового комплекса и спортивных тренажёров.

По словам градоначальника, возле лицея №23 для обеспечения дорожной безопасности установили знак «Осторожно, дети!».

— Спасибо всем, кто переживает за судьбу города и не проходит мимо беспорядка, —обратился Ульянченко к землякам.