В Ставрополе из-за сильного ветра дерево упало на иномарку

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Инцидент произошел 6 октября рядом с площадью Фрунзе в Ставрополе. Там упало высокое дерево. По словам очевидцев, его ветки и ствол и ветки задели общественный транспорт и припаркованные рядом с дорогой машины.

Основной удар пришёлся на иномарку, которая была припаркована недалеко от дерева. На крыше автомобиля от падения появились вмятины, а лобовое стекло разбилось.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли специалисты ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Сотрудники службы отметили, что ствол растения был не сухой, и что он просто не выдержал сильного ветра.

Упавшее дерево убрали. А сотрудники госавтоинспекции Ставрополя зафиксировали факт происшествия.