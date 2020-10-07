На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 153 человека

За сутки скончались еще три пациента с подтвержденным диагнозом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 153 человек. Всего в регионе коронавирусом заболело 17131.

Победить инфекцию смогли 164 человека за последние сутки. А всего на Ставрополье выздоровели - 12279.

К сожалению, продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом. Так, за последние сутки от инфекции скончались три жителя региона.

Всего в крае за время пандемии жертвами болезни стали 337 человек. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Напоминаем, всем, кто приезжает на Ставрополье воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом, и не имеет там постоянной регистрации, будет выдаваться под роспись уведомление о необходимости соблюдения режима двухнедельной самоизоляции.