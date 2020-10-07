Между Минеральными Водами и Псковом открылось авиасообщение

География полётов из аэропорта Минеральные Воды продолжает расширяться. С 6 октября открываются рейсы в Псков.

Теперь дважды в неделю – по вторникам и пятницам – авиакомпания «РусЛайн» будет выполнять регулярные перелёты из Минеральных Вод в Псков и обратно. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

- Ранее вместе с руководством Псковской области мы пришли к выводу, что потребность в авиасообщении между нашими регионами давно назрела, - заявил Владимир Владимиров.

Напомним, всем, кто приезжает на Ставрополье воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом, и не имеет там постоянной регистрации, будет выдаваться под роспись уведомление о необходимости соблюдения режима двухнедельной самоизоляции.

Уже созданы группы, которые будут дежурить на постах при въезде в край, а также в районах аэропортов и железнодорожных вокзалов.