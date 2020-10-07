В ставропольском селе отремонтировали воинский мемориал

Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

В селе Водораздел Андроповского района Ставрополья в канун годовщины победы в Битве за Кавказ открыли отреставрированный воинский мемориал.

Сам памятник установили у братской могилы воинов Красной Армии, героически павших в этих местах в боях с врагом в 1942-1943 годах. Об этом сообщил губернатор региона.

- Это важно для воспитания наших детей, и для того, чтобы никто не мог исказить правду о нашем прошлом, нашу историческую память, - заявил Владимир Владимиров.

Этот воинский мемориал был открыт в 1990 году. Его разместили на месте, где в 1943-м погибли и были похоронены бойцы советского танкового экипажа во главе с лейтенантом Фроловым.

Там же обрели вечный покой 33 красноармейца, павшие в ходе боев на территории сельсовета в 1958 году.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что география полётов из аэропорта Минеральные Воды продолжает расширяться. С 6 октября открываются рейсы в Псков.

Теперь дважды в неделю – по вторникам и пятницам – авиакомпания «РусЛайн» будет выполнять регулярные перелёты из Минеральных Вод в Псков и обратно. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.