На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались три пациента

Победить инфекцию смогли 164 человека за последние сутки. А всего на Ставрополье выздоровели - 12279 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Так, за последние сутки жертвами болезни стали еще три жителя региона.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии от коронавируса скончались 337 жителей края.

- Эпидрасследования показывают, что причиной большого числа заражений становится пренебрежением мерами профилактики. Особенно, в общественных местах, в магазинах и на транспорте. Пожалуйста, отнеситесь ответственно к защите своего здоровья, - призывает глава Ставрополья своих земляков.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за прошедший день диагноз подтвердился у 153 человек. Всего в регионе коронавирусом заболело 17131. Победить инфекцию смогли 164 человека за последние сутки. А всего на Ставрополье выздоровели - 12279.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье ввели двухнедельный карантин для прибывших из неблагополучных регионов

Такие правила будут действовать до отмены режима повышенной готовности (подробнее)