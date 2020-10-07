В Ставрополе подходит к концу реконструкция Комсомольского озера

Масштабная реконструкция Комсомольского озера подходит к концу. Уже установлены современное интерьерное освещение в двух уровнях, видеонаблюдение, элементы ландшафтного дизайна, спортивное и детское оборудование, постелено безопасное резиновое покрытие, проложены дорожки.

Работники «Горзеленстроя» провели подготовительные земляные работы на участках, где посадят хвойные и лиственные кустарники. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Всего высадят около 250 деревьев, более 700 кустарников, в том числе более 200 сосен, туй, можжевельников, и порядка 2,5 тысяч цветов.

Одной из достопримечательностей Комсомольского озера станут полюбившиеся горожанам топиарные конструкции, их наверняка оценят любители фотографироваться.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в селе Водораздел Андроповского района Ставрополья в канун годовщины победы в Битве за Кавказ открыли отреставрированный воинский мемориал.

Сам памятник установили у братской могилы воинов Красной Армии, героически павших в этих местах в боях с врагом в 1942-1943 годах. Об этом сообщил губернатор региона.