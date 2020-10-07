Пьяный ставрополец без прав пытался оправдать свою поездку низкой скоростью

В Грачевском районе поездка пьяного 41-летнего местного жителя обернулась угрозой административного ареста и крупного штрафа.

Поздно вечером наряд ДПС при патрулировании села Старомарьевка заметил машину, водитель которой при виде экипажа начал «цеплять обочину».

Сотрудники ГИБДД по громкой связи потребовали остановиться, а когда водитель припарковал автомобиль, то он с трудом смог выйти из салона, поскольку едва держался на ногах.

Выяснилось, что мужчина был лишен права управления за нарушение ПДД. На месте он прошел процедуру освидетельствования, которая установила наличие более 0,8 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе.

В свое оправдание ставрополец рассказал, что двигался на низкой скорости.

Против него составили административный материал по статье: «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и лишённым права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Водителю грозит административный арест сроком от 10 до 15 суток, либо штраф в размере 30 тысяч рублей.

Автомобиль помещен на штрафную стоянку. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.