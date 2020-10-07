Житель Ставрополья ответит за убийство и надругательство над женщиной

Фото: СУ СКР по СК

26-летний житель Георгиевска обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, в убийстве, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Так, 29 июня 2019 года в следственный отдел по Георгиевску обратилась несовершеннолетняя девушка с заявлением о безвестном исчезновении ее 45-летней матери.Следователи приступили к поискам.

В это же время в правоохранительные органы обратился мужчина, который сообщил, что обнаружил около автодороги «Георгиевск-Новопавловск» сумку с паспортом пропавшей женщины.

На место обнаружения сумки выехали оперативники. Во время осмотра этой местности правоохранители обнаружили тело пропавшей женщины с признаками насильственной смерти.

Следователи провели анализ соединений между абонентами на этом участке местности в день исчезновения потерпевшей.

Так в поле зрения правоохранителей попал 26-летний житель Георгиевска. Во время допроса молодой человек рассказал, что подвозил женщину и по пути следования между ними произошел конфликт. Во время ссоры он ее ударил.

Испугавшись, что она сообщит об этом в правоохранительные органы, он нанес ей несколько ударов по голове кулаком, а затем автомобильным ключом и буксировочным тросом. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Во время сбора доказательств следователь назначил генотипоскопическую экспертизу.

После этого криминалист организовал проверку генотипа подозреваемого по имеющимся учетам. Генотип мужчины совпал с генотипом, выявленном в подногтевом содержимом еще одной 66-летней пожилой женщины.

Против нее в 2018 году неизвестный с особой жестокостью совершил насильственные действия сексуального характера. Следователь СКР соединил эти два уголовных дела в одно производство.

Собранные доказательства с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.