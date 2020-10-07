Жительница Пятигорска помогла мошеннику получить кредит на свое имя

Когда ставропольчанка обнаружила, что в банке на её имя числится задолженность по кредиту на сумму более 230 тысяч рублей, то сразу же обратилась в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

45-летняя пятигорчанка доверила данные своей банковской карты неизвестному, который во время телефонного разговора представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о несанкционированном списании денег.

Испугавшись за сохранность своих сбережений, женщина сообщила собеседнику номер карты и код из смс-сообщения.

Когда ставропольчанка обнаружила, что в банке на её имя числится задолженность по кредиту на сумму более 230 тысяч рублей, то сразу же обратилась в полицию. Заранее понимая, что она не оформляла никакие займы.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

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