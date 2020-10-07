В Ставрополе почтили память погибших в битве за Кавказ земляков

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

9 октября - день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ в 1943-м в этом году впервые отмечается как День воинской славы России. В канун этой даты в краевом центре губернатор Владимир Владимиров возложил цветы на мемориале «Вечная Слава».

- В нынешнем году память об ожесточенном военном противостоянии на Кавказе, героизме наших земляков и жителей других регионов увековечена официально. Пусть всегда уважение к защитникам родной земли, гордость их подвигом и одержанной победой объединяет ставропольцев, всех жителей Северного Кавказа. Мы помним и мы гордимся! – отметил Владимир Владимиров.

Напомним, что 31 июля 2020 года президент России подписал поправки в ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

В соответствии с этими коррективами установлен новый День воинской славы: 9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в селе Водораздел Андроповского района Ставрополья в канун годовщины победы в Битве за Кавказ открыли отреставрированный воинский мемориал.

Сам памятник установили у братской могилы воинов Красной Армии, героически павших в этих местах в боях с врагом в 1942-1943 годах. Об этом сообщил губернатор региона.